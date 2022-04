Vagas estão abertas para exame supletivo gratuito em Itacoatiara (AM)

As provas são compostas por 20 questões objetivas, sendo necessário que o aluno acerte 60% do exame, ou seja, 12 questões

Itacoatiara (AM) – O Governo do Amazonas abriu as inscrições para o Provão Eletrônico da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

As inscrições começam nesta quarta-feira (19) e seguem até segunda (25), por meio do endereço eletrônico examesupletivo.seduc.am.gov.br.

O exame será aplicado de 26 a 30 de abril, na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Dom Jorge Edward Marskell e na Escola Estadual (EE) Dep. Vital de Mendonça, em Itacoatiara. Esta é a quinta cidade para a qual a Secretaria de Educação leva o exame supletivo em 2022.

Para se inscrever, o candidato deve ter 15 anos completos, para fazer a prova para o Ensino Fundamental, e 18 anos completos, para o Ensino Médio. Podem ser agendadas até quatro disciplinas por turno.

Provão Eletrônico

As provas são compostas por 20 questões objetivas, sendo necessário que o aluno acerte 60% do exame, ou seja, 12 questões.

O candidato tem 50 minutos para responder a prova de cada disciplina.

Ao final de todas as provas agendadas e realizadas, o candidato poderá ver o resultado de desempenho e em quais disciplinas foi aprovado.

No dia da aplicação da prova, o candidato deverá se dirigir ao local escolhido munido do comprovante de agendamento, do RG e CPF, originais.

Além disso, a Secretaria de Educação recomenda a chegada com 30 minutos de antecedência do horário agendado para a prova.

