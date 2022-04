Pedro Scooby foi o 16º eliminado do BBB 22, com 55,95% dos votos. Ele saiu da casa nesta quinta-feira (21) em um paredão com Eliezer e Douglas Silva. Consequentemente, os internautas perderam a oportunidade de ver um ‘nude’ da skatista Letícia Bufoni, amiga do ex-brother. Ela havia prometido postar uma foto picante caso Scooby permanecesse na casa.

Se o Scooby ficar hoje eu posto um nude einnnnnn 😈 Bora votar #ForaEli — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) April 22, 2022

Entretanto, a tática da skatista não funcionou e o brother foi eliminado. Momentos após a saída do surfista, Letícia demonstrou seu desapontamento com o público do reality, e anunciou que não acompanharia mais a edição.

Não foi dessa vez! 💙 Adeus BBB, já deu pra mim.. 🙅🏼‍♀️ — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) April 22, 2022

*Com informações de UOL

Leia mais:

Eliminado do BBB 22, Gustavo detona Eliezer: ‘se protegia’

Ex-BBB Rodrigo Mussi deixa UTI 20 dias após acidente

Gustavo faz proposta picante para Laís após deixar o BBB 22; veja