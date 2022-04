Eduarda Porto, a mulher que conquistou o coração de Fernanda Souza

Fernanda Souza assumiu publicamente, na última sexta-feira (22/4), namoro com Eduarda Porto. A foto marcou a primeira vez em que a atriz falou abertamente sobre a sua bissexualidade. Este é o primeiro relacionamento de Fernandinha após fim do casamento com o cantor Thiaguinho.

Eduarda tem perfil trancado no Instagram para novos seguidores. No entanto, em uma foto de 2009, é possível ver que as duas têm diversos amigos em comum. Na imagem, Eduarda aparece na casa de Bruno de Lucca, no Rio de Janeiro, ao lado de Sandy, Lucas Lima, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro.

No clique, também está o ex-marido de Eduarda, Rapha Vieira. Ele é diretor de cinema, filho da atriz Maria Zilda e do também diretor Roberto Talma, que faleceu em 2015.

Após anunciar o namoro, Fernanda Souza contou com o apoio de diversas celebridades. Entre elas, Bruno De Lucca, que aparece como o cupido deste novo amor. “Orgulho máximo das minhas melhores amigas terem se transformado em um lindo casal! Amo vocês”, celebrou o apresentador.

Em sua publicação, a atriz comemorou o amor. “Se conhecer e acolher. Cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós. AMOR É AMOR. Fernanda e Eduarda”, escreveu ela.