Caprichoso e Garantido contestam troca de empresa para venda de ingressos do Festival de Parintins

As associações dos bois Caprichoso e Garantido, responsáveis pela organização do Festival de Parintins, enviaram uma notificação formal à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM) questionando um processo licitatório publicado na terça-feira (17). O processo tem como objetivo contratar uma empresa para vender os ingressos do evento de 2025, algo que, segundo as associações, deveria ser feito exclusivamente por elas.

De acordo com os representantes dos bois, a comercialização de ingressos é parte dos direitos das associações, garantidos por contratos privados e pela propriedade intelectual sobre as apresentações. Elas afirmam que a SEC-AM decidiu, sem consultar as associações, assumir o controle dessa venda, o que afetaria diretamente a autonomia e a estrutura financeira do evento.

As associações ressaltam que o Estado tem um papel como patrocinador, mas que qualquer interferência nas decisões organizacionais do festival pode prejudicar a viabilidade financeira do evento, afetando inclusive contratos importantes com patrocinadores. Elas pedem que o processo licitatório seja interrompido imediatamente e se comprometeram a abrir um canal de diálogo para buscar uma solução que respeite os direitos das duas associações.

A situação destaca a importância de garantir que as decisões sobre o Festival de Parintins permaneçam sob o controle das próprias agremiações, para que o evento continue sendo uma das maiores manifestações culturais do Amazonas.

