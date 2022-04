Inscrições do Projeto Florestal + Amazônia terminam nesta terça-feira (26)

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), alerta as comunidades e aldeias indígenas do Amazonas para o encerramento das inscrições para o Projeto Florestal + Amazônia, do Governo Federal.

A iniciativa, que visa fortalecer a gestão ambiental e territorial, tem a data final do prazo de inscrições nesta terça-feira (26).

Para o diretor-presidente da FEI, Zenilton Mura, o projeto é uma grande oportunidade para que os povos indígenas possam se fortalecer e dar mais voz aos seus cuidados com o meio ambiente.

“É de grande satisfação saber que os parentes podem se reunir para alcançar objetivos das suas áreas de conhecimento e que possam apresentar outras ideias sustentáveis para a população”, disse.

O Projeto Floresta + Amazônia é resultado da parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e tem como objetivo central reunir a comunidade indígena e de povos tradicionais para discutir atividades prioritárias e analisar as ideias de projetos por meio de um comitê técnico.

Participantes

Podem participar das inscrições povos indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia legal, além de associações e entidades representativas dos referidos grupos sociais.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até terça-feira (26/04) por meio do site https://www.florestamaisamazonia.org.br/edital-comunidades/, onde consta o edital de informações.

Para esclarecimento de dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]

*Agência Amazonas

