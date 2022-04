Exposição ‘Exaltação Saterê Maué’ é destaque na primeira galeria de artes de Barreirinha￼

Barreirinha (AM) – Entre os dias 27 e 29 de maio, a exposição “Exaltação Saterê Maué”, do artista plástico Josivan Castro, fica em cartaz na primeira galeria de artes de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus), localizada na sede da Associação Cultural dos Artistas e Artesãos do município.

O projeto foi contemplado no programa Cultura Criativa 2021 – Prêmio Amazonas Criativo, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Natural de Barreirinha, Josivan Castro se dedica às artes há mais de sete anos e, ao longo da carreira, participou de exposições em Manaus e Parintins.

Ele conta que, para a mostra na cidade natal, buscou um olhar singular, por meio das telas, expondo a cultura e os hábitos indígenas, retratando rituais como o da tucandeira e a lenda do guaraná.

“A ideia da exposição ‘Exaltação Saterê Maué’ surgiu com a sensibilidade de exaltar o povo indígena e a dar a eles a visibilidade, o respeito pelo seu povo, pela sua cultura, seus costumes e sua posição na sociedade”, explica o artista. “São telas com detalhes realistas, aquarelas, abstratos e técnicas mistas. A primeira galeria de artes de Barreirinha, aberta ao público, contará com obras exclusivas”.

O titular da pasta de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, enfatiza que é prioridade do governador Wilson Lima ampliar as oportunidades para os trabalhadores da cultura no interior.

“Quando um projeto retrata a cultura dos povos indígenas e se aproxima do público, o Governo do Amazonas procura apoiar e incentivar porque esses artistas fomentam um setor de muita relevância para o nosso estado”, comenta o secretário.

Trajetória

Além de artista plástico, Josivan Castro é membro do Coletivo de Artes Parintins em Cores e professor da oficina de artes da Associação Cultural dos Artistas e Artesãos de Barreirinha.

Também ministrou aulas no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, na unidade de Parintins.

No portfólio, além de premiações e exposições, o artista inclui títulos como criador do projeto “Pintando na Escola”, contemplado pela Lei Aldir Blanc em 2021.

