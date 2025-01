Filho de Andressa Urach diz que fará vídeo com o namorado da mãe

Família de Andressa Urach está novamente no centro das atenções após o anúncio polêmico

A família de Andressa Urach está novamente no centro das atenções após o anúncio polêmico de terça-feira (14). A ex-participante de “A Fazenda” revelou que planeja produzir conteúdo adulto em colaboração com sua nora, Gabi Ayala. A notícia gerou uma reação inesperada de seu filho, Arthur Urach, que decidiu discutir o assunto com seu padrasto, Cassiano França, também conhecido como Kylian Cria, um criador de vídeos adultos.

Durante a conversa, Arthur expressou surpresa e um toque de ciúme ao saber dos planos de sua mãe e Gabi. Em um diálogo direto, ele perguntou: “Você viu que minha mãe e a Gabi tão querendo fazer collab?”. Cassiano, não hesitando, respondeu com uma proposta ousada: “Achei zoado. Mas pensando bem, direitos iguais, né? Já que elas vão gravar junto, por que não grava eu e você?”.´

A interação entre Arthur e Cassiano rapidamente ganhou repercussão, principalmente após Arthur revelar mais detalhes sobre a possível colaboração. Ele sugeriu uma inversão de papéis na gravação, afirmando com um sorriso: “É isso aí mano. Só que você vai ter que ser o passivo”. A resposta descontraída e desinibida de Arthur deu o que falar entre os internautas, dividindo opiniões nas redes sociais.

O anúncio de Andressa Urach e o bate-papo entre Arthur e Cassiano reforçam o estilo provocativo e sem filtros da família. Sempre dispostos a desafiar normas e a causar burburinho, a família Urach continua a ser um assunto frequente nas manchetes, alimentando a curiosidade do público sobre seus próximos passos no mundo do entretenimento adulto.

*Com informações do Correio Braziliense

