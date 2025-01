Helicóptero é usado nas buscas por mãe e filhos desaparecidos após acidente no Rio Madeira

A Capitania Fluvial de Porto Velho está conduzindo um Inquérito Administrativo para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

A Marinha do Brasil informou que um helicóptero do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste está sendo utilizado nas buscas pela mãe e seus três filhos desaparecidos após a colisão de uma balsa com duas casas flutuantes nas proximidades da comunidade de Urumatuba, no município de Manicoré-AM, na madrugada desta sexta-feira (17).

As vítimas foram identificadas como Talita Ferreira Lagos, de 22 anos, Weverson Monteiro Lagos, de 3 anos, e Lica, também de 3 anos, e Lia, de 1 ano.

Além da aeronave, o Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Negro” e uma equipe com lanchas da Agência Fluvial de Humaitá estão mobilizados para auxiliar nas buscas.

Investigação

O delegado Marcus Vieira, responsável pelo caso na 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré, informou que um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do ocorrido.

O comandante da balsa envolvida no acidente foi ouvido pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Segundo ele, o peso da embarcação e a baixa velocidade tornaram impossível evitar a colisão com os flutuantes.

