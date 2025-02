Eduardo Costa pode ser preso por ofender Fernanda Lima

O cantor sertanejo Eduardo Costa corre o risco de ser preso após não cumprir as penas a que foi condenado em um caso envolvendo a apresentadora Fernanda Lima.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu a prisão do cantor, e a Justiça do Rio intimou Costa a se explicar sobre o não cumprimento de sua pena.

Ofensas a Fernanda Lima

Em 2018, Eduardo Costa fez duras críticas a Fernanda Lima, chamando-a de “imbecil” e acusando o programa da apresentadora, Amor & Sexo, da TV Globo, de ser “esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros”. Por conta dessas declarações, o cantor foi condenado a uma pena restritiva de direitos, incluindo a prestação de serviços comunitários e o pagamento de R$ 70 mil por danos morais.

Intimação judicial e prazo para explicações

A Justiça do Rio de Janeiro intimou o cantor a prestar esclarecimentos sobre o não cumprimento da sentença. Eduardo Costa deve justificar o motivo de não ter realizado os serviços comunitários nem pago a multa imposta. Ele tem um prazo de 10 dias para se posicionar sobre a situação.

Caso o cantor não regularize sua situação ou não apresente justificativas aceitáveis, a pena restritiva de direitos poderá ser alterada para uma pena privativa de liberdade, resultando em prisão.

Defesa de Eduardo Costa

Em resposta à intimação, a defesa de Eduardo Costa afirmou que o cantor “está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos por meio de seus advogados”.

