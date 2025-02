Militares são presos por usar voos da FAB para transportar drogas no Amazonas

Três militares da FAB e dois homens foram presos por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro usando voos da Força Aérea no estado.

Operação Queda do Céu

Cinco homens, de idades entre 22 e 42 anos, foram presos por atuar em um esquema de envio de drogas nos voos da Força Aérea Brasileira (FAB) de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, para Manaus, além de lavagem de dinheiro. Entre os presos, estão três militares da FAB e um homem responsável por financiar as drogas.

A operação, denominada Queda do Céu, foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de São Gabriel da Cachoeira, município localizado a 852 quilômetros de Manaus.

A ação é um desdobramento de uma apreensão de 342 quilos de drogas realizada em 2024, fruto de uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar. Na época, um soldado da ativa do Exército Brasileiro e dois ex-militares foram presos.

Mais informações serão fornecidas pela PC-AM durante uma coletiva de imprensa ainda nesta quinta-feira (6). O material será atualizado assim que novas informações estiverem disponíveis.

