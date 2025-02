Gracyanne retorna ao BBB 25 com surpresa; veja como será a volta da musa

Gracyanne Barbosa retorna à casa principal do BBB 25 nesta quinta-feira (6) após dias no Quarto Secreto, prometendo reviravoltas no jogo. O momento mais aguardado pelos fãs do reality finalmente chegou, e a produção preparou uma entrada surpreendente para a musa fitness.

Confinada desde a eliminação de sua irmã, Giovanna, a musa fitness volta ao reality após acompanhar tudo o que aconteceu na casa. E a produção preparou uma entrada digna de impacto: Gracyanne entrará durante a dinâmica do Freezer, quando os participantes serão surpreendidos por uma ordem para ficarem congelados.

O retorno acontecerá por volta das 11h45, logo após o programa Mais Você, e promete mexer com os ânimos dos brothers. Caso alguém descumpra a regra do congelamento, toda a casa será penalizada e passará para a condição de Tá com Nada. A única exceção será Gracyanne, que volta imune e com vaga garantida no VIP.

Com informações privilegiadas e um lugar seguro no jogo, a influenciadora pode virar peça-chave nas próximas estratégias do reality. Como os brothers vão reagir ao seu retorno? A resposta vem nas próximas horas!

