VÍDEO: Gracyanne volta do Quarto Secreto e brothers são castigados

Gracyanne Barbosa fez sua volta triunfal ao BBB 25 nesta quinta-feira (6), após a eliminação de sua irmã Giovanna no terceiro Paredão. A surpresa foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa de quarta-feira (5), gerando grande expectativa.

A musa fitness entrou no jogo durante o “Freeze”, uma dinâmica em que os participantes precisavam ficar parados como estátuas, sob risco de sofrerem uma punição. Caso alguém se movesse, todos seriam enviados para o “Tá com Nada”, enquanto Gracyanne retornaria imune e com lugar garantido no VIP.

Ao ser ativada, a dinâmica pegou os confinados de surpresa. Thamiris e Aline não conseguiram segurar as lágrimas, mas o momento também foi marcado por um erro crucial. Camilla, que estava dormindo, se moveu enquanto Gracyanne passava, e todos os participantes foram penalizados e enviados ao “Tá com Nada”. Além disso, João Pedro desrespeitou a regra e correu para abraçar a musa.

O que é o “Tá com Nada”? Ao ser enviado para o “Tá com Nada”, os brothers ficam com menos benefícios do que na Xepa, que já tem alimentação restrita. Os alimentos da casa são confiscados, deixando apenas itens básicos para a sobrevivência.

