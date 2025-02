Empresa abre seleção para 100 vagas de vendedor em Manaus e Manacapuru

A TVLAR Motos Yamaha realiza um mutirão para seleção de vagas visando preencher cargos para unidades em Manaus e Manacapuru. O processo seletivo visa selecionar aproximadamente 100 currículos e será realizado, nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), na TVLAR Seminovas, localizada na avenida Max Teixeira, n° 3200, bairro Cidade Nova, zona norte da capital, ao lado do Supermercado DB.

A recepção dos currículos terá início às 8h, nos dois dias. A seleção é para os cargos de vendedor, vendedor de atacado, vendedor de seminovos, avaliador de seminovos e assistente de SDR.

O candidato deve possuir ensino médio completo e habilidade com atendimento ao público e redes sociais. É necessário levar o currículo atualizado impresso.

“A nossa empresa está crescendo muito e nós precisamos de muitos vendedores para fazerem parte dessa história que estamos construindo juntos. Uma empresa crescendo numa velocidade muito grande, não só em volume, como também em qualidade, precisa ampliar sua força de vendas”, afirmou o diretor-geral da empresa, Oduenávi Ribeiro.

O processo seletivo faz parte da estratégia da empresa de ampliar sua rede de atuação e potencializar a qualidade do atendimento ofertado aos seus clientes, promovendo o desenvolvimento econômico e social do Amazonas. Atualmente com 13 lojas no estado, a empresa deve expandir para 20 unidades ao longo de 2025.

A seleção ocorrerá em duas fases: dinâmicas de grupo e entrevistas individuais. Todos os candidatos receberão o feedblack negativo ou positivo sobre sua contratação

