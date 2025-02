Polícia Civil do Amazonas investiga o caso

Uma bebê de três meses, identificada como Maria Laura de Aguiar Monteiro, morreu nesta quarta-feira (12), no Hospital Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus. A criança apresentava sinais de agressões pelo corpo.

Segundo informações preliminares, a menina estava acompanhada da avó no hospital, quando a equipe médica verificou hematomas no corpo de Maria Laura. Ela apresentava lesões no tórax e nas partes íntimas.

A avó relatou para a equipe médica que encontrou a neta sem roupa em cima da cama na casa da família, desfalecendo. Após a morte da bebê, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Leia mais: Jovem usa proximidade com a família para estuprar criança em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱