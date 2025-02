Mariah Carey fará show em Belém

A cantora norte-americana Mariah Carey promete fazer um espetáculo especial para a conscientização ambiental no Brasil, em setembro. Junto com o Rock World, grupo que gerencia os festivais Rock in Rio e The Town, ela fará uma apresentação às margens do Rio Guamá, em Belém do Pará, no dia 17 de setembro, no show que foi batizado de Amazônia Para Sempre.

Também apresentam-se na festa artistas locais com projeção nacional, como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

Evento

A popstar cantará em um palco em formato de vitória-régia, simbolizando a Região Amazônica. Será uma estrutura flutuante de 88 toneladas, com cenografia de 25 metros de diâmetro. A criação e direção é de Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, e o patrocínio é da Vale, além de apoio institucional do Pacto Global da ONU.

A inspiração para o evento deve-se também à realização da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), também em Belém, que será realizada em novembro.

(*) Com informações do Metrópoles

