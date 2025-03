José Loreto se veste de diabo e impressiona no desfile da Vila Isabel

Com uma performance intensa e uma fantasia impactante, José Loreto desfilou na comissão de frente da Vila Isabel na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O ator surgiu vestido de demônio para representar o enredo da escola, que traz à avenida histórias de assombrações do imaginário popular, mesclando mistério, humor e fantasia.

Pouco antes de entrar na avenida, ainda nos bastidores, Loreto compartilhou sua expectativa para o momento especial. “Vim de demônio, então, vou me maquiar, preparar, me concentrar, e é a última escola de hoje, vai ser babado. É o demônio, de quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, está aqui a assombração”, declarou ele em meio à preparação para o grande espetáculo.

O desfile, assinado pelo carnavalesco Paulo Barros, trouxe um espetáculo visual repleto de efeitos e surpresas, mantendo o público envolvido do início ao fim. A performance da comissão de frente, da qual Loreto fez parte, ajudou a dar vida ao enredo de maneira marcante, garantindo um dos momentos mais comentados da noite.

