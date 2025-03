Miss Bumbum anuncia leilão de tapa-sexo usado no Carnaval 

A influenciadora Rosana Ferreira, de 38 anos, conhecida por ser a primeira vencedora do concurso Miss Bumbum Brasil em 2011, destacou-se no Carnaval de 2025 ao desfilar como musa na Ala dos Compositores da Acadêmicos do Tucuruvi. Para a ocasião, ela utilizou um tapa-sexo personalizado, comemorando os 50 anos do acessório, símbolo de ousadia e tradição no samba paulistano.

Rosana registrou momentos com a peça em locais icônicos de São Paulo, como a Praça da Sé, o Museu do Ipiranga e a Avenida Paulista, reforçando sua conexão com a cultura local.

Ciente dos altos investimentos exigidos pelo Carnaval, Rosana recorreu às redes sociais para anunciar o leilão do tapa-sexo utilizado. Ela explicou: “O Carnaval envolve muitos gastos — fantasias, ensaios, tratamentos estéticos… Este ano, investi cerca de R$ 2.000 por semana em um personal trainer especializado em glúteos.”

O leilão do tapa-sexo teve início com lances a partir de R$ 2.000, valor que rapidamente atraiu a atenção de colecionadores e foliões. Rosana finalizou o anúncio com entusiasmo: “Este item representa não apenas minha homenagem aos 50 anos do tapa-sexo, mas também a paixão e a história do nosso Carnaval. Que ele encontre um novo lar que valorize nossa cultura!”

Além do leilão, Rosana expressou tristeza pela Acadêmicos do Tucuruvi ter sido rebaixada do Grupo Especial para o Grupo de Acesso. Ela compartilhou: “Esperava voltar no desfile das campeãs após minha lua de mel, mas isso não aconteceu. Vamos trabalhar para retornar ao topo!”.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Candidata do Miss Bumbum 2023 adere à ‘dieta do sexo’ para conquistar ‘shape perfeito’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱