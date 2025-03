Larissa Manoela visita Manaus e declara: ‘Experiência mais incrível’

Larissa Manoela apareceu em Manaus nesta quarta-feira (12) em uma viagem surpresa. A atriz, que é embaixadora da joalheria Vivara desde fevereiro, conheceu a fábrica da marca. Ela foi recebida com muito entusiasmo pelos funcionários e fãs.

Durante o dia, Larissa visitou o emblemático Teatro Amazonas, onde registrou fotos e compartilhou a experiência em suas redes sociais. Em um post emocionado, ela descreveu o momento como “inesquecível” e expressou seu orgulho em representar a Vivara. “Estou em Manaus vivendo uma experiência incrível e emocionante ao lado de uma marca que me inspira tanto”, escreveu.

Na fábrica, a atriz conheceu detalhes do processo de produção das joias, conversou com a equipe e posou para fotos, demonstrando simpatia e carisma. A visita reforçou sua conexão com a marca e deixou um clima de alegria entre todos que tiveram a oportunidade de encontrá-la.

