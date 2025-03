BBB 25: veja quem venceu o anjo e quem pegou o monstro

A nona Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 aconteceu neste sábado (15) e teve João Gabriel como grande vencedor. Além de garantir o poder de imunizar um participante na formação do Paredão deste domingo (16), ele também levou para casa um prêmio de R$ 4,5 mil.

Como parte de sua decisão, João Gabriel escolheu Aline para cumprir o temido Castigo do Monstro. A sister terá que se vestir de pescadora durante o tempo determinado pela produção do programa. Ao justificá-la como sua escolha, ele destacou que a baiana é seu principal embate dentro do jogo.

A disputa desta semana foi baseada em um jogo de tabuleiro, onde os participantes avançavam conforme lançavam os dados, enfrentando desafios pelo caminho. Quem caía na Casa Dilema precisava escolher um dos cartões disponíveis, que poderiam trazer benefícios ou complicações no percurso rumo à vitória.

