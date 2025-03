VÍDEO: Gracyanne Barbosa se emociona e revela segredo no BBB 25

Um desabafo de Gracyanne Barbosa na casa do Big Brother Brasil 25, emocionou os brothers na tarde deste sábado (15). A ex-mulher de Belo chamou os outros participantes para a sala e confessou que vinha escondendo comida no confinamento. Chorando, ela explicou que, ao passar por dificuldades no passado, vivenciou a experiência de passar fome, o que a fez temer a possibilidade de precisar revirar o lixo para se alimentar.

“Eu realmente queria pedir desculpas a todos vocês. Eu sei que muitos já perceberam que eu estava pegando comida escondida. Mas quero explicar o que está acontecendo comigo”, começou Gracyanne, emocionada.

Ela continuou, desabafando sobre o trauma que carrega. “Não era só sobre ter fome, mas o fato de termos tão pouco me fez voltar a um lugar que eu nunca imaginei que visitaria de novo, um lugar que eu nunca compartilhei com ninguém. No passado, quando passei fome, precisei recorrer ao lixo para comer”, contou, visivelmente tocada.

A modelo pediu desculpas a todos, ciente de que sua atitude estava errada, mas relatou o medo de reviver um momento difícil de sua vida. “Eu pensei que teria que pegar comida do lixo de novo. Eu sei que o que fiz não está certo, peço desculpas”, completou.

O desabafo de Gracyanne foi recebido com apoio imediato de suas colegas de confinamento, incluindo Vitória Strada, Aline e Daniele Hypólito, que a confortaram e ofereceram palavras de apoio.

