Hailey Bieber posta foto do filho usando a camisa do Brasil

Hailey Bieber, que é filha de brasileira, publicou uma foto do filho, fruto da relação com Justin Bieber, usando camisa do Brasil

Neste sábado (22), a modelo Hailey Bieber, de 28 anos, usou suas redes sociais para comemorar os 8 meses de seu filho, Jack Blues, fruto de seu relacionamento com o cantor Justin Bieber, de 32. A mãe de primeira viagem compartilhou um clique fofíssimo do pequeno, que aparece usando uma blusa do Brasil com o nome “Bieber” escrito nas costas.

Hailey tem uma conexão especial com o Brasil, já que sua avó paterna é brasileira. A modelo frequentemente menciona suas raízes brasileiras em entrevistas e, apesar de ter crescido nos Estados Unidos, ela se sente extremamente orgulhosa de sua herança. O orgulho pela cultura e origem brasileira de Hailey é evidente, e ela compartilha isso com seus fãs ao redor do mundo.

Jack Blues Bieber: Um homenagem ao Avô

O nome do pequeno Jack Blues Bieber segue uma tradição familiar. Justin e Hailey anunciaram o nascimento de Jack em 24 de agosto. O cantor, assim como seu pai, Jeremy Bieber, e dois de seus irmãos, Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber, também optou por nomear o filho com as iniciais “JB”. A escolha do nome de Jack foi uma maneira especial de Justin homenagear seu próprio pai, Jeremy Bieber, cujo nome do meio é Jack.

Hailey Bieber mostra Jack Blues, filho com Justin, usando blusa do Brasil. Foto: Reprodução

(*) Com informações da CNN Brasil

