VÍDEO: Estilista manauara presenteia Angelina Jolie com faixa artesanal

O estilista indígena Maurício Duarte, natural de Manaus, viveu um momento especial ao apresentar seu trabalho à atriz Angelina Jolie, reconhecida internacionalmente pelo talento nas telas e pelo ativismo em causas humanitárias. Durante o encontro, Maurício entregou à artista uma faixa artesanal produzida em parceria com artesãs indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

A peça, criada com fibras naturais de arumã pelo coletivo Artesanatos Curipaco, simboliza a conexão entre moda autoral, saberes ancestrais e a floresta amazônica. A entrega da faixa reforça o compromisso do estilista em valorizar a cultura indígena através da moda contemporânea.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Maurício compartilhou a emoção do momento e agradeceu a todos que contribuíram para a realização desse encontro. “Agradeço imensamente a todos que fizeram parte desse momento tão especial, que como sempre, atuam como ponte nos meus caminhos para que todo esse fôlego do nosso trabalho possa chegar em mais pessoas”, escreveu.

O estilista também celebrou a parceria com as artesãs de São Gabriel da Cachoeira, ressaltando a força das tradições indígenas. “Tenho a satisfação de poder colaborar com mulheres potentes que fazem dos nossos saberes ancestrais verdadeiras obras de arte, que encantam os olhos de quem conhece mais da nossa cultura! Viva a força ancestral que vem da floresta, viva!”, completou.

