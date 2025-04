Diego Hypólito, João Gabriel e Vitória Strada estão no Paredão e disputam a permanência no Big Brother Brasil

O reality show BBB 25 está na reta final e o novo Paredão da semana está tenso. Diego Hypólito, João Gabriel e Vitória Strada estão na disputa para ver quem continua na disputa pelo prêmio milionário e quem deixará o reality show nesta terça-feira (8).

Pela manhã, João Gabriel era o favorito para deixar o programa segundo a enquete do UOL. Agora, as porcentagens mudaram e Diego Hypólito, que até então era um dos favoritos ao prêmio, aparece como provável eliminado, com 50,05% dos votos. O gêmeo de João Pedro vem logo atrás, com 46,13%. Já Vitória Strada, com 3,82%, não corre risco de ser eliminada.

Votação

Maike, que venceu a Prova do Líder mais uma vez, a quarta no programa, indicou o ginasta direto à berlinda. João Gabriel e Vitória Strada foram os mais votados pela casa e também foram mandados ao Paredão. Vale lembrar que o programa está previsto para terminar no dia 22 de abril.

