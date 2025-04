David Almeida acompanha avanço das obras no complexo viário Rei Pelé

Com 90% de execução, a obra é considerada uma das mais complexas da mobilidade urbana da capital e já transforma o cenário do trânsito na zona Leste

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou na terça-feira (8) o andamento das obras do complexo viário Rei Pelé, na Zona Leste da cidade. A visita reforça o compromisso da gestão municipal com melhorias na mobilidade urbana e no trânsito da capital, especialmente em áreas de grande fluxo.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o complexo já alcançou 90% de execução e é uma das intervenções mais desafiadoras em andamento na cidade. Nesta fase, as equipes atuam na concretagem das paredes da trincheira nos módulos 12 e 13, na armação da parede do módulo 15, além da construção de drenagem profunda e da estrutura da laje que sustentará a nova rotatória.

“A cada semana o avanço é visível. Já concretamos o módulo 12 com mais de 550 metros cúbicos de concreto e seguimos com novas frentes de trabalho. É uma obra estratégica para Manaus, que estamos executando com o máximo de eficiência, como determinou o prefeito David Almeida”, afirmou o subsecretário de Obras Públicas da Seminf, Madson Rodrigues.

Ritmo de finalização

Desde a última visita do prefeito, em 28 de março, o canteiro ganhou ritmo com a finalização de novos trechos da estrutura. Ao todo, a obra já concluiu oito mil estirantes e 362 estacas, além da perfuração das fundações nas avenidas Camapuã e Itaúba.

“Estamos na parte inferior da trincheira do complexo Rei Pelé, acompanhando de perto esse avanço. A expectativa é entregar o quanto antes essa solução viária para melhorar o fluxo de veículos e dar mais segurança aos moradores da zona Leste”, declarou o prefeito.

O entorno do antigo cruzamento da rotatória do Produtor, onde era comum o registro de acidentes e congestionamentos, já começa a ser transformado. A entrega do complexo deve marcar uma nova etapa para o trânsito na região.

