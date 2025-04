Corregedoria do TJAM abre inquérito contra cartório de Tapauá

Corregedoria do TJAM apura possível infração de tabelião de Tapauá por descumprimento de normas do sistema eletrônico de registros

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) anunciou, nesta quarta-feira (16), a instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar a conduta do tabelião R. H. M de S., titular de um cartório extrajudicial na Comarca de Tapauá, interior do estado. A medida visa apurar o possível descumprimento de obrigações legais relacionadas ao Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), um módulo crucial do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

A decisão, formalizada em portaria assinada pelo corregedor-geral de Justiça, desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, aponta para a suspeita de que o tabelião não teria atendido à exigência de regularizar pendências junto ao SAEC. Tal omissão, em análise preliminar, pode configurar infração a diversos incisos do artigo 30 da Lei Federal nº 8.935/1994, que rege os serviços notariais e de registro.

Os incisos em questão tratam de deveres fundamentais como o cumprimento de normas legais e regulamentares, o atendimento eficiente e cortês às partes, a manutenção da ordem dos livros e documentos e a observância das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes.

Para conduzir a investigação administrativa, o corregedor-geral designou o juiz corregedor auxiliar Roberto Santos Taketomi como presidente do PAD. Uma comissão de servidores do TJAM também foi nomeada para integrar o procedimento, composta por Cristhiano Leite dos Santos, Jéssica Kelly Ferreira de Araújo, Roberto Brito Neto, Ronan Pinto de Almeida e Victor Alexandre Borgert de Oliveira, que atuará como secretário dos trabalhos.

O prazo para a conclusão do inquérito é de 90 dias, com possibilidade de prorrogação mediante justificativa formal. Durante esse período, a comissão terá a responsabilidade de coletar provas, ouvir testemunhas e o próprio tabelião investigado, a fim de esclarecer os fatos e determinar se houve ou não a prática de infração disciplinar.

Histórico de denúncias

Não é a primeira vez que o nome do tabelião R. H. M de S. é associado a alegações de irregularidades. Segundo informações levantadas, ele já foi alvo de ao menos duas denúncias anteriores. Uma delas, datada de 2012, envolveria a suspeita de falsificação de escritura pública de compra e venda de um terreno no valor de R$ 280 mil, adquirido por uma construtora. Na época, o tabelião teria atribuído a culpa a um ex-funcionário.

Outra denúncia, registrada em novembro de 2010, partiu de uma distribuidora que, após adquirir um terreno na estrada do Turismo em 2009 por R$ 150 mil, constatou a falsidade dos documentos fornecidos pelo cartório do 4° Ofício de Notas.

TJAM adota rigor na fiscalização

A instauração deste novo inquérito administrativo sinaliza o rigor da Corregedoria do TJAM na fiscalização dos serviços notariais e de registro em todo o estado. O objetivo é assegurar a regularidade e a eficiência dos serviços prestados à população. Caso as irregularidades sejam comprovadas ao final do PAD, o tabelião R. H. M de S. poderá estar sujeito a diversas sanções disciplinares, que variam desde advertência e multa até a suspensão ou a perda da delegação do cartório.

A medida adotada pela Corregedoria reforça a importância da estrita observância das normas e procedimentos estabelecidos para o bom funcionamento do sistema de registro de imóveis, um pilar fundamental para a segurança jurídica das transações imobiliárias e para a proteção dos direitos dos cidadãos. O desenrolar deste inquérito será acompanhado com atenção para verificar o desfecho e as medidas que serão aplicadas pela Justiça amazonense.

