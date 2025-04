Wilson Lima anuncia reajuste salarial de 9,41% para servidores da Segurança Pública do AM

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (16), o reajuste salarial de 9,41% para servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Segurança Pública. A medida soma os percentuais das bases de dados de 2024 e 2025.

O reajuste referente a 2024 será pago ainda em abril. Já o aumento relativo a 2025 passa a valer em dezembro, com pagamento retroativo a abril deste ano.

“Há algum tempo estamos nessa mesa de negociação com os sindicatos, as associações que representam as forças de segurança do Amazonas e, após estudos, chegamos a um percentual que é possível o Estado arcar. Isso é importante porque dá dignidade e tranquilidade para aquele policial, aquele homem, aquela mulher, que está nas ruas arriscando a própria vida para proteger a nossa sociedade”, afirmou o governador Wilson Lima.

Percentuais e cronograma de pagamento

Para a base de dados de 2024, o reajuste será de 3,93%. Já o índice para a base de 2025 será de 5,48%. A soma dos dois percentuais resulta no reajuste total de 9,41%.

Na próxima semana, o Governo do Amazonas enviará à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) uma Mensagem Governamental solicitando tramitação em regime de urgência.

“Essa mensagem será contemplada a base de dados de 2025 que será instituída a partir de dezembro deste ano, com seus efeitos retroagindo a abril. Esperamos que isso dê um ânimo e que a política pública de Segurança Pública possa ficar cada vez mais fortalecida”, afirmou o secretário da Casa Civil, Flávio Antony.

Investimento superior a R$ 100 milhões

Com o reajuste, o Governo do Amazonas prevê investimento superior a R$ 100 milhões apenas em 2025. O impacto anual estimado é de mais de R$ 128 milhões em recursos estaduais voltados às categorias da Segurança Pública.

Representantes das categorias destacam diálogo

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas (Sindepol), Jeff Macdonald, destacou a importância do diálogo entre o governo e os servidores da segurança pública.

“Recebemos com uma grande valia essa mensagem que o governador profere na reunião com as entidades de classe, os representantes das forças de Segurança, e ficamos muito agradecidos com a expectativa da mesa de negociação continuar sempre aberta”, reforçou.

Frederico Araújo, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, também comentou sobre o resultado da negociação.

“Essa é uma resposta que a categoria ensejava muito que é a valorização, o reconhecimento de um trabalho diferenciado. Nós somos servidores da segurança pública que descobrimos e protegemos a sociedade, colocando em risco a própria vida. Isso significa muito para nós”, afirmou.

Participantes da reunião

A reunião contou com a presença dos deputados estaduais Felipe Souza e Cabo Maciel; do secretário da SSP, coronel Vinicius Almeida; dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Klinger Paiva e Orleilso Muniz; e do delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga.

Também participaram representantes das seguintes entidades:

Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (AOPBMAM)

Associação dos Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (APPBMAM)

Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (ASSPBMAM)

Associação de Policiais e Bombeiros Militares do Amazonas

Associação de Policiais e Bombeiros Militares da Reserva (APBMIR)

Sindicato dos Delegados de Polícia do Amazonas (Sindepol)

Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol)

Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (Sinpoeam)

Sindicato dos Escrivães e Investigadores da Polícia Civil (Sindeipol)

Sindicato dos Servidores e Policiais Penais do Amazonas (Sinspeam)

Sindicato dos Comissários de Polícia (Sincopol)

Leia mais:

Segurança Pública registra redução de indicadores criminais no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱