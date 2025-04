Amazonense desabafa após denúncia contra Davi Brito: “Tive medo de denunciar”

A modelo amazonense Tamires Assis usou suas redes sociais para relatar o medo e a dor que sentiu ao denunciar o ex-BBB Davi Brito, campeão do BBB 24, por violência psicológica. A denúncia foi aceita pela Justiça do Amazonas no dia 8 de abril, tornando Davi réu no caso.

Envolvimento e ameaças

Segundo o relato de Tamires, o episódio ocorreu em julho de 2024, cerca de um mês após o início de um breve relacionamento com Davi, que começou durante o Festival Folclórico de Parintins. Na época, o ex-BBB chegou a fazer declarações públicas sobre ter planos com a modelo.

A situação, no entanto, teria se agravado durante uma chamada de vídeo, quando Davi teria mostrado uma arma de fogo e feito ameaças à jovem.

“Eu tive muito medo de denunciar”, diz Tamires

Ao comentar o caso, Tamires fez um apelo a outras mulheres:

“Eu tive muito medo de fazer essa denúncia, mas não importa quem esteja do outro lado, nós somos mulheres. Toda mulher que sofre violência, seja ela psicológica, seja ela física, qualquer tipo de violência, tenham coragem de lutar pela vida de vocês”, disse.

Ciclo de violência e saúde mental

A modelo também falou sobre as consequências emocionais da situação e ressaltou a importância de romper o ciclo de violência:

“Um assunto que dói muito no meu coração, um assunto que não gosto de lembrar. Mas é muito importante, muito necessário a gente se apoiar. Pela saúde física e mental de vocês, porque assim vocês podem interromper um ciclo de violência que no futuro pode se tornar um feminicídio e se tornar o fim da sua vida.”

(*) Com informações do Metrópoles

