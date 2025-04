Irmã de Davi debocha da amazonense Tamires Assis após denúncia na Justiça

Raquel Brito acusou a modelo Tamires Assis de buscar “mídia” com o caso

A ex-participante da Fazenda, Raquel Brito, irmã do campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, se pronunciou nas redes sociais no sábado (19), deixando uma acusação polêmica direcionada à modelo amazonense Tamires Assis, ex-affair de Davi.

O comentário foi feito em um post compartilhado pelo jornalista Leo Dias no Instagram. O comunicador repercutia a declaração recente da influenciadora, que afirmou ter sentido medo de denunciar seu ex-affair por violência psicológica. No espaço de interação, um internauta escreveu:

“Quem concorda que ela quer mídia?” A irmã de Davi Brito então respondeu ao comentário: “Eu, mil vezes”, disse ela.

Relembre

A Justiça do Amazonas aceitou, no início de abril, uma denúncia contra Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, que agora responde como réu por violência psicológica contra a modelo Tamires Assis.

A informação foi revelada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no Amazonas. O episódio ocorreu em julho de 2024, cerca de um mês após os dois se conhecerem no Festival Folclórico de Parintins.

Relembre o caso

Segundo a denúncia, Davi teria ameaçado a modelo durante uma videochamada, momento em que, de acordo com Tamires, ele exibiu uma arma de fogo apontada para ela. A jovem conseguiu registrar um print da ligação, que serviu como prova para solicitar medidas protetivas.

O relacionamento entre os dois foi breve, mas, na época, o ex-BBB chegou a declarar nas redes sociais que cogitava um futuro ao lado da modelo.

Justiça avalia prisão do ex-BBB

A Polícia Civil do Amazonas concluiu que Davi não apenas cometeu o ato de ameaça, como também teria incentivado seus seguidores a atacarem Tamires nas redes sociais. Em agosto de 2024, a corporação solicitou a prisão do ex-BBB com base na acusação de violência doméstica.

No entanto, até o momento, a Justiça ainda avalia se acata ou não o pedido de prisão contra Davi Brito. Enquanto a decisão não é tomada, o campeão do BBB24 responde ao processo em liberdade, o que gerou protesto por parte da defesa da vítima.

Defesa criticou demora

A defesa da modelo, atualmente representada pela advogada Danielle Uchôa, criticou a lentidão no andamento do caso. “É uma forma de manter impune a situação. Não pune e também não absolve”, afirmou a profissional, que considera a morosidade uma forma de violência institucional contra mulheres vítimas de abuso.

(*) Com informações do Metrópoles

