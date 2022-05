Prodam anuncia pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PRL)￼

Manaus (AM) – A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) anunciou a distribuição do pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PRL), referente ao exercício de 2021.

Todos os empregados da empresa receberam, na sexta-feira (29), o valor de R$ 519,85. Esta é primeira vez, desde 2015, que a empresa alcança resultado financeiro positivo.

O pagamento da PRL está previsto no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) assinado entre os empregados e a diretoria executiva da Prodam.

De acordo com o presidente da empresa, Lincoln Nunes, o pagamento do bônus aos empregados é reflexo do esforço da atual gestão em recuperar financeiramente a Prodam.

“Como uma empresa de sociedade de economia mista, é preciso que a Prodam apresente lucro, mas isso não acontecia há cinco anos. Pelo contrário, quando assumimos a direção da empresa, em dezembro de 2020, constatamos uma dívida de R$ 7,3 milhões e encontramos dificuldade até para pagar os salários dos empregados em dia”, afirmou.

Segundo Lincoln, em 2021, a diretoria esteve focada em alcançar um respiro financeiro.

“Para isso, fizemos uma administração austera, realizando ajustes em processos e na estrutura organizacional, de modo a adequar a Prodam à realidade do mercado de tecnologia”, afirmou.

As iniciativas realizadas para alinhar as ações de modernização e de readequação da empresa às exigências do mercado incluem apostar em novos modelos de negócios, racionalização de custos, planejamento integrado da área de negócios e operações e melhoria da qualidade operacional.

Balanço

Em 2021, o faturamento bruto da empresa foi de R$ 118.300.730. As receitas financeiras totalizaram R$ 410.776, e o lucro líquido do exercício foi de R$ 7.851.221.

Em relação à liquidez, o índice de liquidez seca foi de 3,78%, o de liquidez geral de 3,30%, e de liquidez imediata de 0,59%.

Reconhecimento

Com a recuperação financeira, a Prodam tratou de investir no seu corpo de funcionários, formado majoritariamente por técnicos da área de TI.

“Em junho de 2021, reajustamos o ticket alimentação em 10% e, em agosto, concedemos mais 10%. Em setembro, conseguimos reajustar o salário dos empregados em 5%. Em março de 2022, concedemos outro reajuste salarial de 8,43%, retroativo a janeiro, que está sendo pago de maneira escalonada a partir de março e ainda concedemos mais um reajuste de 4,6% no ticket alimentação”, explicou Lincoln.

E, para fazer frente a outras empresas de tecnologia que adotaram o trabalho no estilo home office, a Prodam mantém parte da sua equipe de desenvolvedores de sistema trabalhando de casa, seguindo uma tendência que iniciou com a pandemia de Covid-19, mas se mantém firme mundialmente na área de TI.

Projeções

Entre as projeções da Prodam para este ano estão: a realização de um novo concurso público; a mudança do logotipo da empresa; aumentar em mais 70% o faturamento da empresa e a revisão do portfólio de produtos, tudo para tornar a marca Prodam cada vez mais competitiva.

