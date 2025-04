Reajuste salarial das Forças de Segurança será pago este mês após aprovação na Aleam

Com a aprovação do reajuste de 9,41%, das datas-base de 2024 e 2025, para profissionais das Forças de Segurança, Policiais Civis, Policiais Militares, Bombeiros, e servidores da Secretaria de Segurança Pública passam a receber os novos valores no pagamento deste mês, na próxima semana. Os Projetos de Lei foram aprovados na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na sessão de quarta-feira (23).

O reajuste anunciado pelo governador Wilson Lima e aprovado pelos deputados é de 9,41%, que representa a soma das datas-base de 2024 (3,93%) e de 2025 (5,48%).

Conforme o texto aprovado pelos deputados estaduais, o reajuste de 2024 começa a ser pago imediatamente. E o reajuste de 2025 começará a ser pago em dezembro, com retroativo de 21 de abril a 30 de novembro em 12 parcelas mensais no próximo ano.

“Seguimos com a nossa política de valorização dos servidores estaduais, desta vez beneficiando os profissionais das Forças de Segurança, que atuam de forma valiosa na proteção da população”, disse o governador Wilson Lima.

Investimento

Somando os reajustes das datas-base de 2024 e 2025, o Governo do Amazonas vai investir mais de R$ 100 milhões apenas neste ano. O impacto anual previsto é de mais de R$ 128 milhões em recursos estaduais destinados às categorias.

Desde 2019, Wilson Lima reajustou em 41,53% os salários de servidores da Segurança Pública do Amazonas. Em seis anos, o governador do Amazonas autorizou o pagamento de reajustes de anos anteriores que somam 24,24%, além de pagar 17,29% em reajustes anunciados durante o seu governo.

(*) Com informações da assessoria

