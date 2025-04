Cheia no AM impacta 144 mil pessoas nas calhas dos rios

As nove calhas de rios do Amazonas continuam em processo de cheia, com picos previstos entre março e julho.

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas divulgou, neste domingo (27/04), um boletim atualizado sobre a cheia que afeta o estado. Até o momento, 36 mil famílias estão impactadas, totalizando aproximadamente 144 mil pessoas.

As nove calhas de rios do Amazonas continuam em processo de cheia, com picos previstos entre março e julho.

Situação dos municípios:

Conforme os decretos municipais, dos 62 municípios amazonenses, 12 estão em Situação de Emergência, 14 em Alerta e 36 em Atenção, na Cheia 2025.

Entrega de ajuda humanitária em município afetado pela cheia no Amazonas (Foto: Divulgação) Entrega de ajuda humanitária em município afetado pela cheia no Amazonas (Foto: Divulgação)

Ajuda humanitária:

Entre os dias 21 e 23 de abril, o Governo do Amazonas antecipou a entrega de ajuda humanitária para os municípios da calha do rio Madeira. Manicoré, Apuí e Humaitá receberam alimentos, água potável, caixas d’água e kits de purificadores, beneficiando cerca de 8 mil famílias.

No sábado (26/04), Boca do Acre também recebeu apoio, com a entrega de 2 mil cestas básicas e 200 caixas contendo 6 mil copos de água potável, beneficiando aproximadamente 2 mil famílias.

Ações na saúde:

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) enviou, na sexta-feira (25/04), 30 kits de saúde para Boca do Acre, Ipixuna e Guajará, atendendo cerca de 15 mil pessoas, mas anteriormente, 42 kits chegaram a Humaitá, Apuí, Novo Aripuanã e Manicoré.

Medicamentos e produtos de saúde também já chegaram em municípios em Situação de Emergência.

Em Manicoré, a SES-AM entregou uma usina de oxigênio com capacidade de produzir 30 metros cúbicos por hora, substituindo a anterior de 12 mil metros cúbicos e, a cidade de Apuí recebeu seis cilindros de oxigênio, medicamentos e insumos hospitalares.

Operação Cheia 2025:

Iniciada em 16 de abril, a Operação Cheia 2025 visa atender municípios afetados pela cheia.

Até o momento, as comunidades isoladas afetadas receberam 160 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d’água, 33 mil copos de água potável e seis purificadores de água.

Monitoramento contínuo:

A Defesa Civil do Estado realiza monitoramento contínuo da cheia por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, acompanhando os níveis dos rios ao longo do ano.

Leia mais:

Cheia 2025: Municípios da calha do rio Madeira receberão ajuda humanitária

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱