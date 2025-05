Evangélico, ex-BBB Eliezer rebate críticas após ir ao show de Lady Gaga

O ex-BBB Eliezer, 35, usou as redes sociais para rebater críticas após comparecer ao show de Lady Gaga no último sábado (3), em Copacabana, Rio de Janeiro. Alguns seguidores o questionaram, alegando que o evento não seria apropriado para cristãos. Ele, no entanto, respondeu com firmeza e ironia.

Seguidores questionam: “Cristão vai à Lady Gaga?”

Um dos comentários recebidos pelo influenciador dizia: “Crente vai na Lady Gaga?” Eliezer respondeu:

“Vai e ainda vai de VIP e fica a 10 metros dela. Por que tá incomodada assim? Tá frustrada porque não foi e não conseguiu vê-la de perto?”

Outra seguidora perguntou o que ele fazia em um show como aquele. Eliezer respondeu diretamente:

“O que eu estava fazendo? Assistindo ao show. Onde está escrito que se você assiste a um show deixa de acreditar em Deus?”

Influenciador critica julgamentos e cobra coerência

Em tom irônico, o marido da também ex-BBB Viih Tube comentou:

“Concordo. Lugar de cristão é na sua casa com você ensinando seus mandamentos bíblicos. Depois me manda o endereço. Quero aprender a ser um cristão com você.”

Apesar da firmeza nas respostas, Eliezer disse que não está bravo com os seguidores. Para ele, a indignação está nos julgamentos precipitados.

“Quem tá bravo são vocês, que são crentes e acham que são Deus, que podem e devem vir até o meu Instagram e cobrar e julgar algo que só Ele pode. Ou eu tô errado? O julgamento e a cobrança estão nos princípios que vocês dizem seguir?” Leia mais: Fãs escalam árvores para ver Lady Gaga em Copacabana

