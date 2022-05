Ruas do bairro Nova Cidade são recapeadas após 15 anos em Manaus

Manaus (AM)- O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida vistoriaram, no fim da tarde desta segunda-feira (2), as obras de recapeamento das ruas do bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus.

Na área, há vias que há 15 anos não recebem nova pavimentação. Ao todo, a parceria entre Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus vai permitir o asfaltamento de 10 mil ruas em todas as zonas da capital.

Hoje foi o início dos trabalhos de pavimentação do Programa Asfalta Manaus. Pela manhã, Wilson Lima e David Almeida vistoriaram o início dos trabalhos no bairro Alvorada 1, na zona Centro-Oeste.

Parte dos recursos empregados no programa, o total de R$ 150 milhões, é fruto de dois convênios firmados entre o Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), e a Prefeitura de Manaus.

“A gente tem feito parcerias com todas as prefeituras do Estado. Aqui na capital não é diferente. Hoje é um dia muito importante nessa jornada, que estamos com essas frentes de trabalho. Estou tendo a oportunidade de voltar onde comecei minha vida pública, acompanhei de perto a dificuldade de quem precisava sair de suas casas quando chovia e, também, nos dias de sol com muita poeira”, disse o governador.

Segundo a prefeitura, o programa vai montar 31 frentes de obras, são 14 empresas contratadas para dar andamento ao Asfalta Manaus. Nesta segunda-feira, além do Alvorada e Nova Cidade, os trabalhos foram iniciados nos bairros Santa Etelvina, totalizando 600 ruas nas três localidades.

Evangelina Fernandes, aposentada, 57, tem uma irmã cadeirante e o péssimo estado das ruas antes dos trabalhos de repavimentação dificultava a locomoção. “Agora está ficando 100% e espero que seja em todas as ruas do bairro. É um serviço que todos nós merecemos. Agradeço de coração”, disse.

