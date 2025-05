Número de casos de Mpox sobe para 35 no Amazonas

Casos de Mpox aumentaram para 35 no Amazonas, segundo o novo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O relatório, publicado nesta quarta-feira (5), abrange o período de 1º de janeiro a 07 de maio de 2025 e aponta 94 notificações da doença, com 35 confirmações e 40 casos descartados. Até o momento, não há registro de óbitos.

As informações são atualizadas semanalmente, sempre às quartas-feiras, e estão disponíveis no site oficial da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.

Rede de atendimento está mobilizada

A SES-AM orienta que qualquer pessoa com sintomas suspeitos — como febre, lesões na pele ou cansaço extremo — procure imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. O isolamento domiciliar é recomendado como medida de prevenção contra a transmissão da doença.

Casos considerados mais graves, bem como gestantes e crianças, são encaminhados às Unidades de Referência para coleta de amostras. Nos casos mais delicados, os pacientes devem ser direcionados à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em Manaus.

Medidas de prevenção continuam essenciais

Para evitar o contágio e reduzir o risco de disseminação da Mpox, a FVS-RCP reforça algumas orientações importantes:

Evite contato direto com lesões, crostas ou fluidos de pessoas infectadas;

Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou utilize álcool em gel;

Pratique sexo seguro, com uso de preservativos, e observe sinais suspeitos;

Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

Use máscara em locais fechados e com pouca ventilação;

Mantenha rigor na higiene pessoal e na limpeza de objetos de uso individual.

Monitoramento segue em todo o estado

A FVS-RCP segue monitorando os casos de Mpox no Amazonas. A fundação reitera seu compromisso com a transparência das informações e com a adoção de medidas preventivas que protejam a saúde da população.

