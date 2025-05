VÍDEO: Juliette fratura o nariz ao colidir em porta de vidro em casa

Cantora compartilhou imagens que mostram momento do acidente

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, fraturou o nariz ao bater o rosto em uma porta de vidro na quinta-feira (8). O acidente aconteceu na casa onde ela mora, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A cantora e ex-BBB foi encaminhada ao hospital, onde foi diagnosticada com uma microfratura, de acordo com a avaliação do médico que a examinou. Ela já recebeu alta.

— Ele está inchado. Quando abaixo a cabeça, dói. Mas eu pensei que ia acordar toda roxa. No hospital, o médico me deu um remédio para não ficar roxa, próprio para cirurgia de nariz. Tomei um anti-inflamatório, um negócio para dor — contou Juliette nas redes sociais

As imagens da câmera de segurança foram compartilhadas pela própria artista. O médico que a atendeu relatou que o tratamento busca evitar os efeitos da microfratura no rosto.

— A gente está com uma pequena fraturinha na parede à direita. Não tem um desvio de grande porte. Então, a priori, a gente está falando de um tratamento conservador, só contendo com gelo e evitando o inchaço que está ao redor — relata o médico.

Juliette sofreu uma microfratura no nariz após bater o rosto em uma porta de vidro. pic.twitter.com/oE0lPzipUG — QG do POP (@QGdoPOP) May 9, 2025

(*) Com informações do g1

Leia mais: Juliette recebe vibrador de presente de Angélica

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱