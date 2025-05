‘Enlouquece a gente’, diz Angélica sobre Benício Hulk

A apresentadora Angélica deu entrevista, na última sexta-feira (9), ao quadro MaterniDelas, do podcast PodDelas, comandado por Tatá Estaniecki e Claudia Raia, e falou sobre o desafio de criar os filhos Joaquim, 20, Benício, 17, e Eva, 12. A conversa aconteceu antes polêmica com influenciadoras adolescentes que envolveu Benício.

Segundo ela, os meninos são “discretos e gostam da vidinha deles”. Angélica conta que Joaquim “tem uma alma madura”, é calmo, nunca gostou de beber e sempre foi um exemplo de gentileza. Já Benício já é mais agitado, segundo a mãe. “Ele tem uma paixão pela vida, gosta de rua, vai para o Maracanã, à praia, anda de chinelo de dedo, gosta de surfar, faz jiu-jitsu”, diz a esposa de Luciano Huck. “Tudo ele vai batendo bola e te desafiando e enlouquecendo a gente. Mas é muito carinhoso.”

Em comparação à criação da filha Eva, 12, Angélica conta que educar uma menina é muito mais difícil. “Menino é mais tranquilo e simples, da roupa ao comportamento. Menina é complexa, tem o sofrimento, os hormônios. Na escola tem as briguinhas, as fofocas. Os meninos até hoje não sabem o que é fofoca”, diz.

A apresentadora conta que, diferentemente dos irmãos, Eva gosta do meio artístico e faz balé, jazz, sapateado, teatro e canto. “Ela tenta me seduzir para conseguir um teste, mas eu digo que ela precisa estudar muito. Vai haver cobrança surreal e ela precisa de segurança no próprio talento”, explica Angélica.

Entenda a polêmica envolvendo Duda Guerra, Benício Huck e outras influenciadoras adolescentes

Duda Guerra se desentendeu com a influenciadora Antonela Braga, 16, durante uma viagem recente. A nora de Angélica e Luciano Huck decidiu tirar satisfação com a influencer, que pediu para seguir Benício Huck nas redes sociais.

Na terça-feira (6), ambas publicaram um pronunciamento no TikTok explicando a versão de cada uma. Antonela Braga acusou Duda de excluí-la durante a viagem após ter uma crise de ciúmes e disse que ajudou a nora de Angélica no início de sua carreira como influenciadora.

A “briga” se estendeu para outras influenciadoras que estavam na viagem, como Liz Macedo, 15, e Julia Pimentel, 16.

Nesta quarta-feira (7), Angélica compartilhou um pronunciamento em suas redes sociais em que resume o episódio como “doloroso” e relembra como foi crescer como uma pessoa pública.

