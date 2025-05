Marrone, da dupla com Bruno, cai do palco, bate cabeça e show é encerrado

Depois do encerramento do show, o parceiro de dupla tranquilizou os fãs nas redes sociais

O cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone, sofreu um acidente durante um show realizado no sábado (10), em Goiânia (GO). Durante a apresentação, ele caiu do palco e bateu a cabeça.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver que a apresentação é interrompida e, após o momento da queda, membros da equipe de produção correm para socorrer o artista e prestar os primeiros socorros.

Ainda na gravação, nota-se que Bruno fica preocupado e pergunta: “Machucou? Ele está bem?”. O público chega a fazer coro com o nome do cantor.

Susto

Depois do encerramento do show, o parceiro de dupla tranquilizou os fãs nas redes sociais e disse que ele está bem e só levou alguns pontos na testa.

“Tá tudo certo com o Marrone. Ele caiu do palco e quase me matou do coração. Só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo aqui já, tá tudo bem,”, disse Bruno.

(*) Com informações do UOL

