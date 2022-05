Governador do AM e prefeito de Manaus vistoriam obras na zona leste da capital

Programa prevê asfaltamento de 10 mil ruas com investimento de R$ 150 milhões do Governo do Amazonas

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, nesta terça-feira (03/05), deram continuidade à programação de vistorias do início das obras de recomposição asfáltica que fazem parte do programa Asfalta Manaus. Desta vez, foram até a rua Borba, no bairro Nova Conquista, na zona leste da capital.

No total, o programa visa atender 20 lotes com aproximadamente 500 ruas cada, em diferentes zonas da cidade.

Wilson Lima destacou que parte dos investimentos no programa são recursos estaduais da ordem de R$ 150 milhões. O montante foi repassado, por meio de dois convênios, para a Prefeitura de Manaus, e fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 580 milhões, anunciados pelo governador para obras e serviços na capital.

“A parceria com o Governo do Amazonas é para ir até aquelas áreas onde as pessoas mais precisam, onde aquelas pessoas ficaram por muito tempo desassistidas. Em áreas como essa, em que há uma maior carência, é frustrante e angustiante você ter que sair da sua casa e colocar o pé na lama, ou, quando faz sol, ter que encarar a poeira”, frisou o governador.

O prefeito destacou que, nesse primeiro momento, as equipes estão entrando nas ruas onde o pavimento precisa ser recuperado e que, quando o período de estiagem começar, os trabalhos serão iniciados em comunidades que se consolidaram recentemente, onde a infraestrutura ainda é precária.

É necessário construir a base e sub-base, serviços que não podem ser realizados no período chuvoso.

“Estou sendo muito demandado em relação àquelas comunidades onde não há infraestrutura. Nesse momento ainda temos chuvas, não temos condições de trabalhar base e sub-base. Até o final do ano, Manaus vai ter uma das melhores infraestruturas viárias do Brasil”, disse o prefeito.

A vistoria dos trabalhos começou a ser feita pelo governador e prefeito na segunda-feira (02/05) nos bairros Alvorada, zona centro-oeste, e Nova Cidade, zona norte.

Veja abaixo o vídeo da vistoria completa:

EDSON AQUINO/SECOM

*Agência Amazonas

Leia mais:

Obras de contenção de erosão e recuperação asfáltica são fiscalizadas por Prefeitura, em Manaus

Mais de 170 obras foram concluídas em 55 municípios do AM em três anos

Wilson Lima anuncia mais de R$ 2,8 milhões em obras para Itamarati