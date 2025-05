Chris Brown é preso em Manchester por suspeita de agressão em Londres

Chris Brown, 36 anos, foi preso nesta quinta-feira (15) em um hotel de Manchester, no Reino Unido, sob a acusação de ter agredido um homem durante uma festa na boate Tape, no bairro de Mayfair, em Londres. A prisão ocorreu durante a madrugada, conforme divulgado pela imprensa britânica.

Agressão teria ocorrido em fevereiro de 2023

O episódio que motivou a prisão aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2023. O produtor musical Abe Diaw acusa o cantor de tê-lo atingido na cabeça com uma garrafa e de continuar as agressões com socos e chutes, mesmo após ele cair no chão.

“Me bateu na cabeça duas ou três vezes. Meu joelho também colapsou”, declarou Diaw em entrevista ao jornal The Sun.

A vítima foi hospitalizada e chegou a utilizar muletas durante a recuperação. Diaw está processando o artista e pede uma indenização de US$ 16 milhões, cerca de R$ 89 milhões na cotação atual.

Prisão aconteceu durante turnê de Brown na Europa

Chris Brown está em turnê pela Europa e desembarcou em Manchester na quarta-feira (14), em um jatinho particular. Ele tem ao menos dez apresentações marcadas no continente nas próximas semanas.

Segundo o The Sun, jornalistas do próprio veículo alertaram as autoridades sobre a chegada do artista ao país, o que teria facilitado a ação policial.

Cantor ainda não se pronunciou

Até o momento, nem Chris Brown nem sua equipe comentaram publicamente sobre o caso. A defesa do cantor também não se manifestou sobre o processo ou a prisão.

Leia mais: Veja: Poses do cantor Chris Brown com fãs gera polêmica

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱