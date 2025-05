Filha de Mano Menezes perde os dois enteados em trágico acidente de carro

A tragédia vitimou Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, filhos do genro do treinador

Porto Alegre (RS) – O técnico do Grêmio, Mano Menezes, enfrenta um momento doloroso após a morte de dois membros da família de seu genro, vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira (16).

A tragédia vitimou Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, filhos do genro do treinador. Um homem de 42 anos, que não teve a identidade divulgada, também morreu no acidente.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense divulgou uma nota oficial neste sábado (17) expressando pesar e solidariedade ao treinador, à sua esposa Maria Inês, à filha Camilla Menezes, ao genro Álvaro Dumoncel e demais familiares. O clube também estendeu suas condolências à mãe das crianças, Mirela Gomez da Costa.

Segundo o comunicado, Mano Menezes está retornando a Porto Alegre para ficar próximo da família neste momento de luto. Em respeito à situação, o auxiliar técnico Sidnei Lobo comandará o Grêmio no jogo deste sábado, contra o São Paulo.

A direção gremista, jogadores e torcedores manifestaram apoio ao treinador nas redes sociais e pediram respeito à privacidade da família.

