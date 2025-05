Irmãos Câmara ganham espaço em Borba de olho na reeleição estadual e federal

Borba (AM) – Embora 2026 ainda esteja distante, os irmãos Silas e Dan Câmara, deputados federal e estadual, respectivamente, já começaram a intensificar sua presença no interior do Amazonas, numa clara movimentação com foco no próximo pleito eleitoral. No último sábado (18), eles foram recebidos com festa em Borba (a 150 km de Manaus), incluindo uma carreata pelas principais ruas da cidade.

Vídeos e fotos divulgados nas redes sociais dos parlamentares mostram ambos bastante à vontade com a população local. O clima era de entusiasmo. “Que recepção linda, Borba. O povo está nas ruas”, escreveu Silas em uma das legendas.

Em outra publicação, o deputado federal detalhou que a visita teve como objetivo o encontro com lideranças políticas e evangélicas do município, além do anúncio de investimentos. No entanto, ele não especificou valores nem as áreas que devem receber os recursos, apenas mencionando, de forma genérica, a área da saúde e alguns secretários municipais.

A movimentação dos irmãos Câmara indica que a pré-campanha já está em curso nos bastidores. Ambos têm intensificado as viagens ao interior nos últimos meses, principalmente em eventos evangélicos e inaugurações locais, o que reforça a estratégia de consolidar bases eleitorais fora da capital.

Essa postura não é isolada. Em todo o interior do Amazonas, lideranças políticas estaduais e federais têm aproveitado o ano pré-eleitoral para visitar municípios, anunciar emendas e marcar presença em festas populares ou programações religiosas.

A antecipação da corrida por votos no interior é uma tática recorrente em todo o país, onde o voto rural continua sendo decisivo nas urnas — sobretudo em cidades com menor acesso à informação política regular e alta influência de lideranças locais.

Silas, que já está no oitavo mandato como deputado federal, e Dan, que chegou à Assembleia Legislativa com apoio da mesma base, sabem que consolidar alianças nos municípios é crucial para manter suas posições em 2026 — ou até alçar voos mais altos.

