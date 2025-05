‘A um passo de desistir’, diz Padre Fábio de Melo após polêmica

O padre Fábio de Melo fez um desabafo emocionante em seu perfil no Instagram, na terça-feira (20), após enfrentar críticas e ataques nas redes sociais por conta de um episódio envolvendo uma loja em Joinville (SC).

Tudo começou com uma confusão sobre o preço de um produto. O sacerdote relatou que ao tentar comprar doce de leite em uma unidade da Havanna no Shopping Joinville, notou um valor diferente no caixa. Ao mencionar o Código de Defesa do Consumidor, que garante o menor preço ao cliente em caso de divergência, o caso repercutiu nas redes. O gerente da loja acabou sendo demitido após o episódio.

Padre fala sobre ódio nas redes sociais

O padre, que também é cantor e autor, revelou que está “a um passo de desistir” diante do ódio gratuito e julgamentos constantes.

“As pessoas querem odiar. Por qualquer motivo. O ódio virtual se manifesta da pior forma: mentindo, caluniando, blasfemando”, escreveu.

Ele também citou o impacto dos ataques mesmo em conteúdos sensíveis, como homenagens à sua mãe, falecida em 2021 por complicações da Covid-19.

Desabafo sobre saúde mental e polarização

Fábio de Melo, que já havia anunciado uma pausa nos shows para cuidar da saúde mental, destacou que os ataques são politizados e baseados em suposições sobre seu posicionamento político.

“Sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu meu voto, mas juram que sabem quem eu apoio”, escreveu.

Lamenta demissão de funcionário da loja

Em vídeo publicado posteriormente, o padre esclareceu que não exigiu a demissão do gerente e lamentou o ocorrido.

“Acredito que todos merecem uma segunda chance. Não houve confronto direto, e lamento que o funcionário tenha perdido o emprego”, afirmou.

