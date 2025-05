Após término, Virginia diz que segue com Zé Felipe: ‘sem beijo e sem sexo’

Nesta quarta-feira (28), Virginia Fonseca, de 26 anos, publicou em suas redes sociais o primeiro vídeo desde que anunciou o fim do casamento com Zé Felipe, de 27 anos. Ainda em Portugal, o casal gravou junto um vídeo em que esclarece dúvidas dos seguidores. Ambos afirmaram que decidiram encerrar o relacionamento em respeito mútuo e pela amizade que mantêm.

“Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, afirmou Virginia.

Zé Felipe complementou: “A gente só quis acabar da melhor forma”. Virginia acrescentou que os dois quiseram evitar brigas e ressentimentos: “Não quisemos dar brecha para um sair odiando o outro, para um sair brigando com o outro”. O cantor relembrou com carinho os momentos vividos: “Foram momentos maravilhosos, os melhores da minha vida. Construímos uma família com três filhos abençoados, lindos, saudáveis. Tudo isso é por eles. Melhor deixar assim, manter a amizade e o respeito”.

Virginia foi direta: “No português mais claro: só não estamos beijando e tendo relações sexuais. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua”.

Ela pediu que as pessoas não criem expectativas de confusão ou desentendimentos. “Não esperem briga, confusão. Não esperem a gente chegando em casa, loucos com as roupas, um saindo da casa”, disse Virginia.

Zé Felipe reforçou: “Não tem inimigo aqui, até porque tudo que construímos foi juntos”. A empresária completou: “Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que vivemos. Foi tudo muito especial”.

Zé Felipe revelou que choraram a noite toda após a decisão. “Todo final de ciclo é difícil, mas essa foi a escolha que tomamos. Que Deus abençoe nossa união, que vai continuar pro resto da vida, e nos dê sabedoria.”

O casal garantiu que continuará se apoiando. Virginia, inclusive, confirmou que estará no show de Zé Felipe nesta noite, em Coimbra, Portugal.

“Toda mudança é difícil. Mas a gente não pode ser covarde, não pode ter medo. Tem que encarar de frente”, disse Zé. Virginia finalizou pedindo respeito, colaboração e carinho de todos.

Fim do relacionamento

O casal anunciou o fim do casamento na noite de terça-feira (27), movimentando as redes sociais com uma enxurrada de reações de fãs e celebridades. Juntos desde 2020, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses.

Ambos publicaram uma mensagem conjunta afirmando: “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não valorizarmos tudo que construímos: uma família linda. Vivemos isso intensamente, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”.

