David Almeida desfaz convênio com o Estado sobre obra do viaduto Rei Pelé

Prefeito afirmou que a obra do será concluída com recursos próprios da Prefeitura e nega responsabilidade por atrasos no cronograma

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou nesta segunda-feira (2) que solicitou o distrato do convênio firmado com o Governo do Amazonas para a construção do Complexo Viário Rei Pelé, na Zona Leste de Manaus.

Durante coletiva de imprensa realizada durante vistoria à obra, o gestor informou ainda que a Prefeitura irá devolver os recursos estaduais repassados em 2022 para o projeto.

“Nós vamos distratar o convênio e ainda vamos devolver os recursos que o estado colocou na primeira parcela. Isso é algo inédito na história da cidade de Manaus. Então, essa é uma obra com os recursos todos dos cofres da prefeitura e isso e um legado aqui na Zona Leste”, afirmou o chefe do Executivo municipal em coletiva de imprensa.

Segundo ele, a decisão tem como objetivo garantir maior autonomia da administração municipal na condução da obra. Almeida também destacou que os sucessivos aditivos de prazo para a entrega do viaduto não foram responsabilidade da Prefeitura de Manaus, mas do convênio.

A obra

O Viaduto Rei Pelé é uma das principais obras viárias em andamento na capital e integra o plano de mobilidade urbana da cidade. A obra, que está 98% em andamento, tem previsão de entrega para o dia 16 de junho devido às condições climáticas, informou o prefeito.

Além do impacto na mobilidade, o complexo viário também vai oferecer novos espaços de lazer e convivência para a população. O projeto contempla pista de skate, pista de caminhada, quadra de basquete, área para aulas de zumba e arena para lutas, transformando a área em um novo polo de atividades esportivas e recreativas.

Procurado pela reportagem, o Governo do Amazonas não se posicionou sobre a declaração do prefeito até a publicação da matéria.

