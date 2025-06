Mercado Livre quer transformar Manaus em polo logístico

O Mercado Livre está estruturando um plano estratégico para transformar a Região Norte em sua próxima fronteira econômica, com foco na eficiência logística e no fortalecimento do ecossistema de vendas local com um centro em Manaus.

A proposta, apresentada na última semana ao deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), prevê a ampliação da capacidade de entregas de produtos regionais, com a implantação, em Manaus, capital do Amazonas, de um Centro de Distribuição, com estoque de produtos de vendedores, para outras regiões do país, como o Centro-Oeste, Sul e Sudeste, conectando empreendedores nortistas a novos mercados consumidores.

Durante reunião com o deputado federal Sidney Leite, o gerente de Relações Governamentais do Mercado Livre, Marcelo Chilvarquer, e Ana Beatriz Cruz, apresentaram a proposta de transformar Manaus como polo logístico como estratégia para a ampliação da empresa líder em comércio eletrônico. O marketplace funciona como uma plataforma que agrega ofertas de produtos e serviços de todo o país a compradores on-line.

Nos planos de expansão, Chilvarquer explica que os Centros de Distribuição suprem dificuldades de vendedores que não possuem armazéns de estoques, como em casos de produtos de base comunitária, a exemplo das Casas de Farinha e de associações voltadas para o manejo de peixes, tal qual o pirarucu salgado. Assim, a medida acelera prazos de entrega, reduz custos e amplia a competitividade dos empreendedores da Região Norte.

“Imagine poder comprar um produto no Amazonas e receber o pedido em Brasília, em menos de 24h. Isso será possível porque um produtor com uma base localizada a dez horas de barco de Manaus poderá contar com a capacidade de armazenamento do Mercado Livre, assim, facilitando a compra, venda e, principalmente, entrega dos produtos”, explica Chilvarquer.

Para Sidney Leite, o projeto da empresa colabora para a consolidação dos planos de inserção de produtos amazônicos a mercados nacionais e internacionais, com a facilitação da compra e entrega de produtos. “Criar um canal de comercialização de produtos fortalece o mercado produtivo local”, explica.

“Projetos como esses são decisivos para o nosso desenvolvimento regional”, destacou o deputado Sidney Leite, reforçando a importância de parcerias entre o setor privado e o poder público para impulsionar a economia da região.

* Com informações da Assessoria

