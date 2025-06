Nattan e Natanzinho brigam na Justiça por uso de marca

Uma disputa envolvendo o nome artístico “Natanzinho” chegou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e tem movimentado os bastidores do mercado musical. A empresa que administra a carreira do cantor Nattan foi quem entrou com o pedido oficial de registro da marca, buscando o direito exclusivo sobre o uso comercial e artístico do nome.

No entanto, o grupo que representa o cantor Natanzinho Lima contestou a solicitação, alegando já utilizar o nome artístico antes do registro feito por Nattan. A equipe de Lima argumenta que o uso anterior garante prioridade na titularidade da marca.

Apesar do impasse, o INPI reconheceu Nattan como detentor oficial do registro do nome “Natanzinho”, o que lhe confere, por ora, o direito exclusivo de explorá-lo comercialmente. A decisão, no entanto, ainda não é definitiva e o processo segue em andamento.

Enquanto a disputa legal se desenrola, os dois artistas continuam em plena atividade profissional, com agendas de shows lotadas e presença em eventos nas cinco regiões do Brasil.

