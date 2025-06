Manaus (AM) – Centenas de mototaxistas se reuniram nesta terça-feira (10) em um posto de combustível da avenida Nathan Xavier, na Zona Norte de Manaus, para protestar contra um projeto de lei que penaliza o serviço clandestino de transporte na capital amazonense.

Após se reunirem, os protestantes seguiram a frente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para cobrar o autor da proposta, o vereador Rodinei Ramos (Avante).

A proposta altera a Lei nº 3.379/2024, que regulamenta o serviço de mototáxi em Manaus, e tem como foco principal estabelecer penalidades para condutores não credenciados (serviço clandestino) e empresas que prestam serviços de apoio aos mototaxistas, como plataformas digitais (Uber e 99 Pop).

Em coletiva de imprensa na última sexta-feira (6), o parlamentar afirmou que o objetivo do projeto é “garantir segurança jurídica aos trabalhadores e usuários, além de preencher lacunas deixadas pela legislação anterior”, mas a categoria não se conformou com a justificativa do vereador e pede que a proposta não avance na Casa legislativa.

Rebateu

Na segunda-feira (9), Rodinei defendeu a regulamentação do mototáxi e rebateu críticas ao seu PL. O vereador afirmou que o foco é “proteger” os trabalhadores, não as plataformas digitais, que, segundo ele, causam prejuízos à categoria.

Mototaxistas protestam em Manaus contra PL que proíbe serviço na capital pic.twitter.com/68kXW8T2VV — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 10, 2025

Leia mais:

Mototaxistas e taxistas de Manaus receberão “Kit Pneus”

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱