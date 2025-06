Ex-BBB é condenado a mais de 11 anos de prisão por estelionato

Justiça do RS condena Nego Di e sócio por golpes com loja virtual Tadizuera que causaram prejuízo de R$ 5 milhões a 16 vítimas

O influenciador digital e ex participante do programa Big Brother Brasil (BBB), Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, e o sócio dele, Anderson Boneti, foram condenados a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa. A decisão é da Justiça do Rio Grande do Sul e se refere a crimes de estelionato praticados contra 16 vítimas da cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A dupla mantinha a loja virtual “Tadizuera”, por meio da qual oferecia diversos produtos com preços bem abaixo do mercado. Os condenados, no entanto, não entregaram os itens prometidos, caracterizando a prática de estelionato.

Prejuízo estimado passa de R$ 5 milhões

Segundo a Polícia Civil, o golpe causou um prejuízo superior a R$ 5 milhões. Uma das vítimas, que perdeu R$ 30 mil ao comprar dois celulares e aparelhos de ar-condicionado, relatou à CNN o modus operandi dos acusados.

Conforme o depoimento, em 2022, Nego Di ofereceu celulares a preços muito baixos e fez a entrega inicial para ganhar a confiança dos compradores. Em seguida, anunciou a criação da loja virtual Tadizuera, prometendo acessibilidade e economia, o que atraiu novas vítimas.

Influenciador está em liberdade provisória

Nego Di cumpre liberdade provisória desde novembro de 2023, após passar quatro meses preso na Penitenciária de Canoas. A nova sentença, no entanto, determina o cumprimento da pena em regime fechado.

A Justiça considerou que os réus agiram de forma planejada e em concurso para enganar o público com falsas promessas de vendas online.

