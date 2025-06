‘Te traí com seus dois irmãos’, dispara Bia Miranda para ex

Influencer não deixou barato comentário do ex e revelou já ter o traído com os dois irmãos dele

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais para rebater um comentário feito por seu ex-noivo, Gabriel Roza. A polêmica surgiu após o recente término de Bia, ex-participante de “A Fazenda”, com o influencer Gato Preto, o que levou Roza a opinar sobre o assunto.

“Falei que você [Gato Preto] ia tomar igual eu [risos]. Ali eu conheço de ponta a ponta, meu filho [risos]. Foram quatro anos tomando chifre sem parar”, afirmou o vice-campeão do reality A Grande Conquista.

‘Te traí com seus dois irmãos’

Bia, ao se deparar com o comentário do ex-companheiro, não deixou barato e respondeu à altura. Em uma página de celebridades que repercutia o assunto, a neta de consideração de Gretchen negou ter traído Gato Preto, mas revelou que traiu Gabriel com os dois irmãos dele.

“Ô homem que gosta de lembrar que era chifrudo, hein? É tesão isso, colega? Você já foi, filho, já passaram mais de três anos. Vamos viver? E outra: não meti chifre no Gato Preto, não. Só que em você, pqp, eu arrasei. Te traí com seus dois irmãos. Eu era o cão, desculpa, viu? Tô vendo que isso tá na sua mente até hoje, te corroendo”, disparou a ex-Fazenda.

Relembre o término de Bia Miranda e Gato Preto

O conturbado relacionamento entre Bia Miranda e Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, ganhou um novo capítulo — desta vez, marcado por uma grave denúncia. Após anunciar mais um término com o ex-companheiro, a influenciadora afirmou ter sido agredida por ele em um condomínio localizado em Alphaville, na Grande São Paulo.

Antes mesmo da suposta agressão, Bia já havia gravado stories dizendo que estava sendo ameaçada por mensagens e que ele havia aparecido em frente ao prédio onde ela estava. “Me ameaçou um monte aqui no WhatsApp e agora parou o carro aqui, acabei de escutar o barulho pela janela e é ele. Vamos ver, né?”, declarou.

Relato da violência

Em seguida, visivelmente abalada, a vice-campeã de A Fazenda 14 detalhou o que teria acontecido: “Ele acabou de me bater. Olha como eu estou”, disse, mostrando o cabelo bagunçado. “Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, afirmou.

No áudio publicado, é possível ouvir a voz de Gato Preto dizendo que aguardaria a chegada da polícia. “Vou esperar aqui a polícia”, afirmou. Bia respondeu de imediato: “Vai mesmo”.

Na parte final do desabafo, a neta de Gretchen mostrou uma marca vermelha no braço e contou que foi enforcada. “Gente, não estou acreditando nisso. Ele falou que vai pegar a Maysha, me enforcou. Quase aconteceu uma tragédia”, relatou. A bebê Maysha, filha do ex-casal, nasceu no dia 23 de abril e ficou internada por mais de um mês após o parto.

