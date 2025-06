Simone Mendes ganha galinha viva em show: ‘A mamãe vai cuidar’

A cantora Simone Mendes foi surpreendida, durante sua apresentação no São João 2025 de Campina Grande, na noite de sexta-feira (13). A artista ganhou um presente inusitado de uma fã: uma galinha viva.

Assim que avistou a fã com a galinha, a estrela do sertanejo não escondeu a surpresa e afirmou: “É a primeira vez que ganho isso”, disse antes de receber o presente nada convencional.

Entre risadas e emoção, Simone Mendes abraçou forte a galinha e desabafou: “Oh, mamãe. A mamãe vai te soltar, a mamãe vai cuidar de você, vai dar milho, veterinário, viu. Bate palmas pra minha galinhazinha”, disse a cantora com a galinha no colo.

Não somente Simone Mendes caiu na gargalhada ao ganhar a galinha viva. A plateia também foi contagiada pelo momento com aplausos e risos. A artista pediu para que alguém da produção cuidasse do animal: “Como que eu vou cuidar? Deixa a bichinha solta no meu camarim”, disse a artista ainda confusa com o presente.

O vídeo foi publicado nas redes sociais de Simone Mendes. Na legenda da publicação, ela escreveu: “Me ajudem a escolher um nome para ela”.

Simone Mendes em Manaus

Em novembro de 2024, a A cantora Simone Mendes gravou um DVD em Manaus. A ocasião consolidou momento especial de sua carreira solo. O espetáculo foi realizado na Arena da Amazônia.

